Serie B, dove vedere Monza Vicenza streaming e diretta tv

Serie B, ecco dove vedere Monza Vicenza in streaming e in tv.

Allo Stadio Brianteo va in scena il match Monza – Vicenza, recupero della terza giornata di Serie B. La partita doveva disputarsi lo scorso 17 ottobre ma fu rinviata a causa dei sette giocatori positivi nel Monza.

Il Monza è reduce da una bella vittoria per 1-0 contro la Reggina trovata nel weekend. La squadra brianzola è attualmente al nono posto a quota 13 punti e una vittoria oggi garantirebbe un posto nella zona playoff. La classifica del Monza si è aggiustata grazie alle tre vittorie nelle ultime quattro partite e una sconfitta che manca da cinque giornate.

Il Vicenza non ha vinto nel weekend ma ha fermato l’Empoli capolista con un importante 2-2. I biancorossi hanno disputato due gare in meno e in sette partite hanno conquistato 7 punti, posizionandosi al quattordicesimo posto. Di questi sette punti, ben cinque sono arrivati nelle ultime tre partite: il pareggio con l’Empoli è arrivato dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio per 4-4 con il Pisa.

I precedenti tra Monza e Vicenza vedono un bilancio positivo per il Monza in Lombardia. Delle diciotto sfide in Brianza il Monza ne ha vinte otto mentre il Vicenza solamente tre (l’ultima trentadue anni fa) con sette pareggi. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate è stato nel 2019 in occasione della semifinale di Coppa Italia Serie C: al Brianteo finì 1-1 con il Monza che si qualificò grazie allo 0-1 dell’andata. In Serie B invece le due squadre non si incontrano da vent’anni. Nella stagione 1999/2000 vinsero una volta a testa con lo stesso risultato: il Monza per 2-1 in Lombardia e il Vicenza in Veneto.

Il fischio d’inizio di Monza – Vicenza è in programma alle ore 18 e l’arbitro della gara sarà Giacomo Camplone.

Dove vedere Monza Vicenza streaming e tv

Il recupero della terza giornata di Serie B tra Monza e Vicenza sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i vostri dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida tra Monza e Chievo in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.