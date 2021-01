Domani pomeriggio alle ore 16 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria (a porte chiuse) si disputerà il match Reggina-Lecce, valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie B che torna in campo dopo un turno di sosta e che vede gli amaranto del tecnico Marco Baroni al quattordicesimo posto con 17 punti, mentre i giallorossi di Eugenio Corini al sesto con 26. Due settimane fa i calabresi sono usciti sconfitti dal campo dell’Ascoli per 2-1, invece i salentini hanno pareggiato a reti bianche in casa contro il Monza.

Sono solamente tre i precedenti al Granillo con gli ospiti sempre vittoriosi: la prima volta nel settembre 1996 per 2-1, la seconda nel gennaio 1999 per 3-1 e l’ultima nel marzo 2010 per 4-2. L’arbitro della gara sarà Manuel Volpi della sezione A.I.A di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Marco Trinchieri di Milano, quarto uomo Giacomo Camplone di Pescara.

Reggina-Lecce, probabili formazioni

REGGINA (4-3-3): Guarna; Del Prato, Loiacono, Cionek, Rolando; Folorunsho, Crisetig, De Rose, Bellomo, Liotti, Rivas.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Meccariello, Lucioni, Zuta; Paganini, Henderson, Tachtsidis, Mancosu; Stepinski, Coda.

Dove vedere Reggina-Lecce: streaming e diretta tv Serie B

Il match Reggina-Lecce in programma domani alle ore 16 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con telecronaca di Riccardo Mancini; inoltre la gara tra emiliani e pugliesi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.