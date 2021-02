Dove vedere Cosenza Reggina, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Dove vedere Cosenza Reggina, presentazione del match. Domani sera, alle ore 21, presso il “San Vito Marulla” il Cosenza di Roberto Occhiuzzi ospiterà la Reggina di Marco Baroni, il match è valido per la 23.a giornata del campionato di Serie B.

Derby calabrese per cuori forti quello che andrà in scena questa sera al “Marulla” con due squadre in piena lotta per la salvezza. Il Cosenza occupa la 17.a posizione con 22 punti (3 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte) e negli ultime due match di campionato hanno ottenuto due pareggi contro Spal e Cittadella, entrambi match terminati per 1-1. La Reggina, invece, occupa la 14.a posizione con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce da due vittorie consecutive contro Pescara (0-2) ed Entella (1-0).

Cosenza-Reggina sarà diretta dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coaudiuvato dai signori Zingarelli e Palermo. Il quarto uomo sarà il signor Marini.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA-REGGINA



COSENZA (3-4-2-1): Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada, Carretta; Trotta. All. Occhiuzzi.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. All. Baroni.

Dove vedere Cosenza Reggina, diretta TV e streaming

Dove vedere Cosenza Reggina in TV e streaming. Il match Cosenza Reggina, valido per la 23.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Cosenza Reggina, i precedenti. I precedenti tra le due squadre sono 36 con un bilancio favorevole al Cosenza. Infatti sono 18 le vittorie dei “lupi” con 10 pareggi e 8 sconfitte.