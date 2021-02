Lecce Cosenza: orario, dove vederla in tv, formazioni, precedenti. Serie B, 24^ giornata

SERIE B, POSTICIPO 24^ GIORNATA: AL “VIA DEL MARE” CORINI SFIDA OCCHIUZZI PER PUNTARE I PLAY-OFF – Torna in scena la Serie B, nel posticipo serale del lunedì, con un interessante match, sul campo del “Via del Mare“, il Lecce ospita il Cosenza. Le due compagini, distanti 9 posizioni e 12 punti in classifica, vantano obiettivi radicalmente differenti ma sono accumunate dalla ferrea volontà di agguantare il bottino. I salentini, reduci da 8 risultati utili nelle ultime 9 uscite, tentano l’assalto alla seconda posizione, sinonimo di promozione diretta nel massimo campionato. I calabri citeriori, sconfitti in uno solo degli ultimi 10 impegni, hanno parzialmente risalito la china ma occupano ancora la zona rossa della lista. Gli apuli giallo-rossi si affideranno al bomber Massimo Coda mentre i calabri rosso-blù, offensivamente assai innocui, riporranno fiducia nel loro n°10, Mirko Carretta.

Lecce-Cosenza: precedenti e probabili formazioni

Le due compagini, nella loro centenaria storia, si sono incontrate in 37 occasioni in campionato. Il bilancio è pesantemente sbilanciato a favore dei pugliesi che hanno raccolto il bottino pieno in 22 gare contro le sole 4 dei cosentini, sono 11 i risultati X. La prima vittoria del Lecce arrivò nella stagione 1938-39 (4-0), vent’anni dopo quella del Cosenza (1-0 nel 1958-59). I calabresi non superano i leccesi dal 9 ottobre 1994, 2-1 con Zaccheroni in panchina, mentre l’ultimo successo del Lecce risale al 3 aprile 2019, con Liverani alla guida.

Queste le probabili scelte di formazione di Corini e Occhiuzzi:

LECCE (4-3-1-2) – Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Gallo; Henderson, Hjulmand, Bjorkengreen; Mancosu; Coda, Stepinski

COSENZA (3-4-1-2) – Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Trotta, Carretta.

Lecce-Cosenza: orario e dove vederla in tv

Per Lecce-Cosenza, il direttore di gara designato, Antonio Giua, della sezione di Olbia, emetterà il fischio d’inizio alle ore 21:00. La gara sarà trasmessa dalla piattaforma streaming DAZN in diretta ed in esclusiva assoluta. Il match sarà quindi visibile attraverso la App, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. La redazione del servizio a pagamento di video streaming online ha affidato la cronaca della gara al giornalista comasco Edoardo Testoni ed il commento tecnico all’attaccante bolzanino, ex-Vicenza, Torino e Napoli, Stefan Schwoch. Lecce-Cosenza sarà disponibile in streaming anche collegandosi al sito ufficiale del portale, sempre dopo la necessaria sottoscrizione dell’abbonamento a DAZN. La partita non sarà dunque trasmessa dai canali Rai Sport.

