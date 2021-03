Dove vedere Frosinone Lecce, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 14, al “Benito Stirpe” il Frosinone di Alessandro Nesta ospiterà il Lecce di Eugenio Corini, il match è valido per la 30.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Frosinone Lecce in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I ciociari occupano l’11.a posizione con 38 punti (9 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dallo scialbo pareggio per 0-0 contro il Chievo. I salentini, invece, sono in un buon momento di forma e dopo le 3 vittorie consecutive (l’ultima contro il Venezia 2-3) sono al terzo posto con 49 punti (12 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte) a -1 dal Monza, secondo.

Frosinone-Lecce sarà diretta dal signor Federico Dionisi della sezione de L’Aquila, coaudiuvato dai signori Scarpa e Della Croce, mentre il quarto uomo sarà Massimi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-LECCE

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Curado; Zampano, Rohden, Maiello, Kastanos, L. Vitale; Iemmello, Novakovich. All. Nesta.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Mar. Mancosu; Stepinski, Pettinari. All. Corini.



Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Frosinone Lecce, diretta TV e streaming

Il match Frosinone Lecce, valido per la 30.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.



Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

I precedenti tra ciociari e salentini sono 23 confronti con 10 vittorie del Lecce, 6 pareggi e 7 vittorie del Frosinone.