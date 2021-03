Dove vedere Reggina-Monza: streaming Serie B e diretta tv Rai Sport o DAZN?

Sabato 13 marzo alle ore 14 allo stadio Granillo di Reggio Calabria (a porte chiuse) si disputerà il match Reggina-Monza, valevole per la reggina28.a giornata del campionato di Serie B, che vede in classifica i brianzoli del tecnico Cristian Brocchi al secondo posto con 47 punti, a -3 dalla capolista Empoli, mentre gli amaranto di mister Marco Baroni al quattordicesimo con 33, a +5 sulla zona playout. Dunque saranno novanta minuti molto importanti per l’obiettivo delle squadre, quando mancano solamente undici giornate alla fine della stagione.

Reggina-Monza, probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella, Barillà; K. Boateng, Balotelli, Dany Mota.

Reggina-Monza, precedenti, statistiche e arbitri

I precedenti in terra calabrese sono nove che vedono i padroni di casa nettamente in vantaggio per 9-1 e un pareggio e con gli ospiti che sono rimasti a secco per nove volte; la Reggina, se si considerassero solamente i primi tempi sarebbe al primo posto con 45 punti (il Monza secondo a 44), totalmente all’opposto con i secondi 45 minuti perchè in questo caso gli amaranto sarebbero addirittura ultimi con 24 (brianzoli quarti con 47). Dunque per il tecnico Baroni, un dato assolutamente da cambiare questo dei secondi tempi perchè alla lunga potrebbe essere pericoloso in vista del rush finale; la squadra di Brocchi invece è l’unica a poter vantare quattro giocatori con almeno cinque gol all’attivo in questa stagione (Boateng, Mota Carvalho, Frattesi e Gytkjær).

L’arbitro della gara sarà Davide Ghersini della sezione A.I.A di Genova, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Andrea Tardino di Milano, quarto uomo Daniele Paterna di Teramo.

Dove vedere Reggina-Monza in tv e streaming

Il match Reggina-Monza in programma sabato 13 marzo alle ore 14 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN; inoltre la gara del “Granillo” sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.