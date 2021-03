Dove vedere Salernitana Spal: diretta tv e streaming

Dove vedere Salernitana Spal: verso il match

Archiviata la venticinquesima giornata di Serie B, è arrivato subito il momento della ventiseiesima. In questo turno di Serie B, la Salernitana di Fabrizio Castori ospiterà la Spal di Pasquale Marino, quest’ultimo a forte rischio esonero dopo i deludenti risultati arrivati nelle ultime partite. La Spal è infatti reduce dalla pesante sconfitta per 1 a 4 contro la Reggina e si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 37 punti. La Salernitana è invece reduce dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro la Reggiana nello scorso turno di campionato ed attualmente si trova al quarto posto con 42 punti. All’andata, il match del 6 Novembre terminò col risultato di 2 a 0 in favore della Spal.

Dove vedere Salernitana Spal: l’orario del match

La sfida tra Salernitana e Spal andrà in scena Marteedì 02 Marzo alle ore 19:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà lo stadio Arechi. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Firenze.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Salernitana Spal

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile assistere al match in diretta streaming sul sito di Dazn e sull’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.