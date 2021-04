Dove vedere Empoli-Chievo, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 16, allo stadio “Castellani” l’Empoli di Alessio Dionisi ospiterà il Chievo di Alfredo Aglietti, il match è valido per il recupero della 32.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Empoli-Chievo in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I toscani sono primi in classifica con 66 punti (17 vittorie, 15 pareggi e 1 sconfitta) e sono ad un passo dalla promozione in Serie A. Empoli reduce dalla vittoria per 4-2 contro il Brescia nell’ultimo turno di campionato. Il Chievo, invece, è ottavo con 48 punti (12 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta contro il Cittadella (1-0).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CHIEVO

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Haas, Stulac, Ricci; Bajrami; Mancuso, Matos. All: Dionisi.

Chievo (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Garritano, Palmiero, Obi, Ciceretti; Djordjevic, Canotto. All: Aglietti.

Dove vedere Empoli-Chievo in TV e streaming

Il match Empoli-Chievo, valido per il recupero della 32.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

I precedenti tra gli azzurri e i clivensi sono 17 con un bilancio nettamente in favore dell’Empoli con 7 vittorie, 7 pareggi e 3 vittorie del Chievo. L’ultimo precedente risalente alla stagione 2019-2020 terminò 1-1.