DAZN o Rai Sport? Dove vedere Entella-Monza in tv e in streaming, Serie B 31° turno

DOVE VEDERE ENTELLA MONZA IN TV E IN STREAMING – Dopo la pausa per le Nazionali, riparte anche la Serie B. Il 31° turno mette di fronte Virtus Entella e Monza, per quello che si preannuncia un testacoda da brividi seppur con esito tutt’altro che scontato, come invece fu all’andata. L’Entella, ultima, ha fatto 4 punti nelle ultime 11 partite, ed è ormai praticamente senza speranze: da qui alla fine, la squadra chiavarese è attesa da diverse partite molto ostiche, quindi dovrà sputare sangue in ogni sfida che affronterà. Il Monza, invece, è quarto in classifica, ma ha perso due delle ultime tre ed è scivolato fuori dalla zona promozione diretta. Il 4-1 subito in casa dal Venezia, poi, ha fatto tremare l’ambiente, forse già convinto di essere in Serie A: serve invece sacrificio, voglia di lavorare e soprattutto punti. Ecco quindi dove vedere Entella Monza in diretta tv e in streaming.

Quando si gioca Entella-Monza, Serie B 29^ giornata

Entella-Monza si disputerà venerdì 2 aprile 2021, alle ore 19. Il match andrà in scena allo Stadio Comunale di Chiavari, casa dei biancoazzurri.

Precedenti Entella-Monza, le sfide tra liguri e brianzoli



Sono solo 3 i precedenti nella storia tra Entella e Monza: quello dell’andata, quando la sfida finì 5-0 per la squadra di Brocchi, e due sfide negli anni ’60 in Serie C, finite entrambe in parità. All’andata, come detto, fu un dominio biancorosso: doppiette di Boateng e Sampirisi, gol dell’ex di Mota Carvalho.

Probabili formazioni Entella-Monza, le scelte di Vivarini e Brocchi

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa; Dragomir, Paolucci, Mazzocco; Schenetti; De Luca, Mancosu.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Paletta, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Mota, D’Alessandro.

DAZN o Rai Sport? Ecco dove vedere Entella-Monza in tv e in streaming, 31^ giornata di Serie B

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in chiaro sulla Rai. Entella-Monza sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all’app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand