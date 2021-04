Dove vedere Pisa Lecce, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 15, all’ “Arena Garibaldi” il Pisa di Luca D’Angelo ospiterà il Lecce di Eugenio Corini ,il match è valido per la 32.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Pisa Lecce in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I toscani occupano l’11.a posizione (9 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta contro il Pescara (3-1). I salentini, invece, sono secondi con 55 punti (14 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte) e vengono dalla vittoria casalinga contro la Salernitana (2-0).

PROBABILI FORMAZIONI PISA-LECCE

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Belli, Benedetti, Beghetto; Gucher, Caracciolo, Quaini; Marsura, Vido, Marconi. All: D’Angelo

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Henderson, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Rodriguez, Coda. All: Corini

Dove vedere Pisa Lecce in TV e streaming

Il match Pisa Lecce, valido per la 32.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.



I precedenti complessivi tra queste due squadre sono 35 con un bilancio in leggero vantaggio per i salentini che contano 13 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte