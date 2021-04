Dove vedere Salernitana-Venezia, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 14, allo stadio “Arechi” di Salerno, la Salernitana di Fabrizio Castori ospiterà il Venezia di Paolo Zanetti, il match è valido per la 34.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Salernitana-Venezia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

La sfida dell’ “Arechi” può essere decisiva in chiave playoff con i campani terzi in classifica con 57 punti (15 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte) e i lagunari quarti con 53 punti (14 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte) a -4 proprio dalla Salernitana. La formazione di Castori è reduce da 2 vittorie consecutive contro Frosinone (1-0) ed Entella (3-0); mentre il Venezia nell’ultimo turno ha battuto il Cosenza (3-0).

Salernitana-Venezia sarà diretta dal signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Peretti ed Imperiale. Il quarto uomo sarà Miele.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-VICENZA

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Schiavone, Kupisz; Djuric, Tutino. All. Castori.

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Crnigoy, Fiordilino, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano. All. Zanetti.

Dove vedere Salernitana-Venezia in TV e streaming

Il match Salernitana-Venezia, valido per la 34.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

I precedenti complessivi tra Salernitana e Venezia sono 35 con il bilancio in favore dei campani che possono contare 15 vittorie, mentre 9 sono i pareggi e 11 le vittorie del Venezia.