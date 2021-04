Serie B, dove vedere Pordenone Frosinone tv e streaming: 34° giornata

DOVE VEDERE PORDENONE FROSINONE IN TV E STREAMING, 34^ GIORNATA SERIE B – Il Pordenone ospita il Frosinone nella 34ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dai precedenti del match a dove vederla in diretta tv e streaming. I padroni di casa vengono dalla sconfitta pesante contro la Cremonese in ottica classifica, in quanto si trovano al 15esimo posto in classifica con 3 punti di vantaggio sull’Ascoli, ma con una partita in meno da giocare. Gli ospiti con Grosso in panchina non hanno cambiato marcia e cercano la prima vittoria della nuova gestione, e viene dal pareggio contro il Cittadella per 1-1.

Pordenone-Frosinone, ecco quando si gioca la gara

Il match Pordenone-Frosinone si disputerà sabato sera, 17 aprile 2021, alle ore 18.00. La sfida andrà in scena allo Stadio di Lignano Sabbiadoro, ovviamente a porte chiuse per i motivi ben noti.

Precedenti Pordenone Frosinone, ecco tutte le sfide tra le due squadre

Precedenti Pordenone-Frosinone, ecco tutte le sfide tra le due squadre. Andiamo ad analizzare chi potrebbe essere la favorita alla vittoria al termine dei 90′ regolamentari: la squadra di casa ha i favori del pronostico perché nelle ultime cinque partita ne ha vinte due, poi sono arrivati due pareggi mentre il Frosinone ha vinto solo una volta. Il Pordenone ha inoltre 1.32 come media gol realizzati in casa, mentre il Frosinone ha 0.63 come media gol realizzati in trasferta. La squadra allenata da Domizzi ha subito tre sconfitte in casa, invece il Frosinone ha vinto in trasferta quattro volte.

Serie B, dove vedere Pordenone Frosinone in tv e streaming gratis

Pordenone-Frosinone, in programma quest'oggi alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Il match valido per la 34^ giornata di Serie B potrà essere seguito su diversi dispositivi come Smart Tv, pc, tablet e smartphone. Per farlo basterà scaricare l'app di Dazn dallo store digitale, creare un account e abbonarsi, acquistando il pass mensile dal costo di 9,99€. Potranno assistere al match anche gli utenti in possesso di un decoder Sky Q. Anche in questo sarà necessario scaricare l'app di Dazn e seguire la medesima procedura indicata in precedenza.