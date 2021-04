Serie B, dove vedere Venezia Cosenza: diretta tv e streaming

Dove vedere Venezia Cosenza: verso il match

Archiviata la ventiduesima giornata di Serie B, è arrivato il momento della trentatreesima. In questo turno di campionato il Venezia di Paolo Zanetti ospiterà il Cosenza di Roberto Occhiuzzi. Sarà un match delicato per entrambe le squadre, una impegnata nella lotta per i play-off, l’altra impegnata nella lotta per i play-out. Il Venezia è reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto nello scorso turno di campionato contro la Spal e si trova attualmente al quinto posto in campionato con 50 punti. Il Cosenza è reduce dalla sconfitta casalinga rimediata contro la Cremonese e si trova alla diciassettesima posizione con 32 punti. La gara d’andata, disputata il 22 dicembre, terminò col risultato di 0 a 0.

Dove vedere Venezia Cosenza: l’orario del match

La sfida tra Venezia e Cosenza andrà in scena Domenica 11 aprile alle ore 19:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Pier Luigi Penzo di Venezia. A dirigere il match sarà l’arbitro Giacomo Camplone, della sezione di Pescara.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Venezia Cosenza

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile assistere al match in tv sul canale 209 (Dazn1) del decoder di Sky. La diretta streaming del match sarà disponibile sul sito e sull’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.