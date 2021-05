Cittadella-Monza: streaming e diretta tv Rai Sport o DAZN? Dove vedere playoff Serie B

Domani pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Pier Cesare Tombolato sarà in programma il match Cittadella-Monza, valevole per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B. I padroni di casa di Roberto Venturato dopo aver terminato la stagione regolare al sesto, nel turno preliminare hanno avuto la meglio sul Brescia per 1-0 grazie alla rete di Proia al 40′, mentre gli ospiti di Cristian Brocchi con il terzo posto finale hanno saltato il primo turno e hanno la possibilità di essere promossi in Serie A anche con quattro pareggi, perchè ricordiamo che a parità di gol sia in semifinale che in finale, avrà la meglio la formazione meglio classificata. Il match di ritorno si giocherà giovedì 20 alle ore 20.45 in terra brianzola.

In questo campionato le due squadre si sono incontrate il 31 ottobre, con vittoria del Monza in trasferta per 2-1 con due rigori (Boateng e Gytkaer, Ghiringhelli per i veneti) e il 27 febbraio all’U-Power Stadium dove si è registrato un pareggio a reti bianche; sono invece undici i precedenti complessivi con i biancorossi in vantaggio per 7-2 e due pareggi. L’arbitro dell’incontro sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta (Bari), coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Giuseppe Perrotti di Campobasso, quarto uomo ufficiale Marco Serra di Torino. VAR Daniele Doveri di Roma 1 e Assistente al VAR Damiano Di Iorio di Vco (Verbano-Cusio-Ossola).

Cittadella-Monza, probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjaout, Beretta.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Boateng, Balotelli.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Cittadella-Monza in tv e streaming

Il match Cittadella-Monza in programma domani alle ore 18.30, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico dell’ex calciatore Stefan Schwoch; inoltre la gara tra la squadra calabrese e quella pugliese sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese