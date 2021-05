DAZN o Rai Sport? Dove vedere Monza-Cittadella in tv e streaming, Serie B ritorno semifinale playoff

DOVE VEDERE MONZA CITTADELLA IN TV E IN STREAMING – Ha del clamoroso quanto successo lunedì al Tombolato: il Citta ha sconfitto il favoritissimo Monza per 3-0, grazie alle reti di Baldini, autore di una tripletta. Adesso, agli uomini di Brocchi servirà un vero e proprio miracolo: agevolati dalla miglior posizione in classifica durante la regular season, servirà vincere 3-0 pareggiando i conti con i veneti. Una brutta prestazione per la squadra di Adriano Galliani, che aveva come obiettivo dichiarato la promozione immediata in Serie A e che ora rischia di vedersela sfuggire dalle mani. Il Cittadella di Venturato, di contro, farà di tutto per centrare la prima storica promozione in massima categoria, dopo tanti anni ad altissimi livelli in cadetteria. Ecco quindi dove vedere Monza Cittadella in diretta tv e in streaming.

Quando si gioca Monza-Cittadella, Serie B semifinali playoff

Monza-Cittadella si disputerà giovedì 20 maggio 2021, alle ore 20,45. Il match andrà in scena allo Stadio Brianteo di Monza, casa dei brianzoli.

Precedenti Monza-Cittadella, le sfide tra brianzoli e veneti

Sono 11 i precedenti tra i brianzoli e i granata in tutte le competizioni; lo score registra 7 vittorie del Monza, 2 pareggi e 2 affermazioni della squadra veneta. Ad esclusione dell’andata delle semifinali playoff di lunedì, durante la regular season sono arrivate una vittoria degli uomini di Brocchi e un pareggio.

Probabili formazioni Monza-Cittadella, le scelte di Brocchi e Venturato

MONZA(3-5-2):Di Gregorio; Bettella, Pirola, Paletta; Samprisi, Barberis, Armellino, Frattesi, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Diaw.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Ieri, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini.

DAZN o Rai Sport? Ecco dove vedere Monza Cittadella in tv e in streaming, ritorno semifinali playoff Serie B

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in chiaro sulla Rai. Monza-Cittadella sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.