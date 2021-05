DAZN o Rai 2? Dove vedere Venezia-Cittadella in tv e streaming, Serie B ritorno finale playoff

DOVE VEDERE VENEZIA CITTADELLA IN TV E IN STREAMING – Siamo all’ultimo atto di questa appassionante Serie B, che ha già regalato innumerevoli sorprese. Nessuna retrocessa in cadetteria tornerà subito in A, visto che Brescia, SPAL e Lecce non potranno essere promosse. Insieme ad Empoli e Salernitana, promosse direttamente, andrà infatti una tra Venezia e Cittadella. All’andata, al Tombolato, i veneziani hanno sconfitto 1-0 i granata di Venturato, che ancora una volta rischiano di farsi sfuggire la promozione in Serie A: non molleranno di certo, ed al Penzo di Venezia ne vedremo delle belle. Ecco quindi dove vedere Monza Cittadella in diretta tv e in streaming.

Quando si gioca Venezia-Cittadella, Serie B finale playoff

Venezia-Cittadella si disputerà giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21,30. Il match andrà in scena allo Stadio Penzo di Venezia, casa dei lagunari.

Precedenti Venezia-Cittadella, le sfide tra lagunari e granata

Sono 11 i precedenti tra i lagunari e i granata in Serie B, compreso anche lo 0-1 dell’andata; lo score registra 3 vittorie del Venezia, 3 pareggi e 5 affermazioni del Cittadella. Ad esclusione dell’andata della finale playoff di giovedì scorso, durante la regular season sono arrivati una vittoria degli uomini di Zanetti al Penzo e un pareggio al Tombolato.

Probabili formazioni Venezia-Cittadella, le scelte di Zanetti e Venturato

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Dezi; Aramu, Forte, Di Mariano.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Ieri, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini.

DAZN o Rai 2? Ecco dove vedere Venezia Cittadella in tv e in streaming, ritorno semifinali playoff Serie B

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, ma ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in chiaro sulla Rai. Venezia-Cittadella sarà quindi visibile attraverso la app di DAZN, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast, ed in diretta su Rai 2. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN. In alternativa, si potrà guardare la partita in streaming gratis su Rai Play.