Dove vedere Ascoli-Empoli, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Oggi pomeriggio, alle ore 14, allo stadio “Del Duca” l’Ascoli di Andrea Sottil ospiterà l’Empoli di Alessio Dionisi, il match è valido per la 35.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Ascoli-Empoli in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I marchigiani sono in piena corsa per la salvezza diretta con 37 punti (9 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte) e sono reduci da 3 vittorie consecutive, l’ultima contro la Spal (1-2). I toscani, invece, potrebbero festeggiare in questo turno la promozione diretta in Serie A in caso di successo ad Ascoli e nel caso in cui la Salernitana, terza, non ottenesse i 3 punti contro il Monza. Empoli reduce dal pareggio per 2-2 nel recupero contro il Chievo.

Ascoli-Empoli sarà diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno, coaudiuvato da M. Rossi e Miele. Il quarto uomo sarà Maggioni.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-EMPOLI

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Eramo, Buchel, Caligara; Sabiri; Bajic, Dionisi. All: Sottil.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Haas, Stulac, Ricci; Bajrami; Mancuso, Matos. All: Dionisi.

Dove vedere Ascoli-Empoli in TV e streaming

Il match Ascoli-Empoli, valido la 35.a giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.



I precedenti nelle Marche tra le due squadre sono 19 con un bilancio in favore dell’Ascoli che può vantare 8 vittorie, 7 sono i pareggi e 4 le vittorie dell’Empoli.