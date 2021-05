Dove vedere Spal Frosinone: diretta tv e streaming, Serie B

Dove vedere Spal Frosinone: verso il match

Archiviata la trentacinquesima giornata di Serie B, è arrivato subito il momento della trentaseiesima. In questo turno di campionato la Spal ospiterà il Frosinone. Sarà un match chiave per la Spal di Rastelli, chiamata a difendere il piazzamento per il passaggio ai playoff: gli spallini sono reduci dalla sconfitta per 3 a 1 rimediata contro il Brescia. La squadra di Ferrara si trova attualmente al settimo posto in classifica con 50 punti e deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici che vogliono accedere ai playoff. Il Frosinone di Grosso si trova, invece, al quattordicesimo posto in classifica con 43 punti ed è reduce dalla vittoria per 3 a 1 ottenuta contro il Pisa.

La gara d’andata, disputata il 4 gennaio, terminò col risultato di 1 a 2 in favore della Spal.

Dove vedere Spal Frosinone: l’orario del match

La sfida tra Spal e Frosinone andrà in scena martedì 4 maggio alle ore 14:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Paolo Mazza di Ferrara. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Davide Ghersini di Genova.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spal Frosinone

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile seguire il match in diretta streaming tramite il sito e l’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.