Dove vedere Venezia Pordenone: diretta tv e streaming, Serie B

Dove vedere Venezia Pordenone: verso il match

La stagione di Serie B si avvicina al termine: archiviata la trentaseiesima giornata, è arrivato subito il momento della trentasettesima. In questo turno di campionato il Venezia di Zanetti ospiterà il Pordenone di Domizzi. Sarà un match delicato per entrambe le squadre: il Venezia che deve continuare a fare punti per il piazzamento ai playoff ed il Pordenone che deve evitare i playout. Il Venezia è reduce dal pareggio per 2 a 2 ottenuto nello scorso turno di campionato contro il Pisa e si trova in quinta posizione con 57 punti. Il Pordenone è reduce dalla sconfitta per 1 a 2 rimediata contro la Salernitana (con la beffa di aver subito il gol proprio nei minuti di recupero) e si trova in quindicesima posizione con 41 punti. La gara d’andata, disputata il 16 gennaio, terminò col risultato di 2 a 0 in favore del Pordenone.

Dove vedere Venezia Pordenone: l’orario del match

La sfida tra Venezia e Pordenone andrà in scena Venerdì 7 Maggio alle ore 14:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Pier Luigi Penzo di Venezia. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Piccinini di Forlì.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Venezia Pordenone

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile assistere al match in tv sul canale 209 (Dazn1) del decoder di Sky. La diretta streaming del match sarà disponibile sul sito e sull’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.