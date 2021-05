Serie B, dove vedere Brescia Spal: diretta tv e streaming

Dove vedere Brescia Spal: verso il match

Dopo una sosta, ritorna il campionato di Serie B. In questo trentacinquesimo turno del campionato di Serie B si affronteranno Brescia e Spal. Il Brescia è reduce dalla sconfitta per 4 a 2 rimediata contro la capolista Empoli e si trova attualmente all’undicesimo posto in classifica. Anche la Spal è reduce da una sconfitta, quella rimediata nello scorso turno contro l’Ascoli per 1 a 2. Gli spallini si trovano al settimo posto in classifica con 50 punti, in piena lotta play-off. La partita d’andata, disputata il 30 Dicembre, terminò col risultato di 2 a 3 in favore del Brescia.

Dove vedere Brescia Spal: l’orario del match e l’arbitro designato

La sfida tra Brescia e Spal andrà in scena Sabato 1 maggio alle ore 14:00. Lo stadio dove avrà luogo il match sarà il Mario Rigamonti di Brescia. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Brescia Spal

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile seguire la sfida tra le due compagini in diretta streaming tramite il sito e l’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.