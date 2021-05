Telecronisti Serie B 37a giornata: il palinsesto completo

Telecronisti Serie B 37a giornata, il palinsesto delle gare: ecco chi le racconterà in diretta su Rai Sport e DAZN. L’emittente internazionale DAZN trasmetterà infatti tutte le partite della 36a giornata della Serie BKT, con il turno che si giocherà interamente nella giornata di venerdì 07 maggio 2021. Le emozioni della Serie B Dazn proseguono quindi anche durante il primo weekend di maggio con la sedicesima giornata del girone di ritorno della stagione 2020/21. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Telecronisti Serie B 37a giornata, tutto in diretta anche sul canale DAZN1. La Serie B DAZN è disponibile anche via satellite sul canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it. Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. Come sempre è disponibile anche Zona Gol, il programma che porta su tutti i campi della Serie B con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: insomma, emozioni dal primo all'ultimo minuto. Andiamo a vedere il palinsesto e i telecronisti Serie B DAZN 37a giornata.



Telecronisti Serie B 37a giornata, chi commenterà i match

Ascoli-Cittadella, venerdì 07 maggio ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Brescia-Pisa, venerdì 07 maggio ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Alberto Santi

Virtus Entella-Chievo, venerdì 07 maggio ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Federico Zanon

Frosinone-Vicenza, venerdì 07 maggio ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Salernitana-Empoli, venerdì 07 maggio ore 14 (DAZN, Rai Sport+HD, Rai Sport)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Dario Marcolin

Telecronaca: non comunicato, commento: Andrea Agostinelli

Cosenza-Monza, venerdì 07 maggio ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Marco Calabresi

Cremonese-Pescara, venerdì 07 maggio ore 14 (DAZN)

Telecronaca: Dario Mastroianni