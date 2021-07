“Inviato Aic sul campo”, le “bandiere” del calcio tornano sui campi della Serie B

Le “bandiere” del calcio tornano negli stadi dove sono stati protagonisti da calciatori. In tutte le gare della Serie BKT 2021/2022, infatti, un ex calciatore avrà modo di rivivere e ripercorrere le sue esperienze di atleta seguendo nelle diverse aree il pre, il durante e il post partita, incontrando i calciatori delle squadre e portando la propria conoscenza. Il progetto “Inviato Aic sul campo”, realizzato dall’Associazione calciatori insieme alla Lega Serie B, prevede il coinvolgimento diretto di ex calciatori legati alla storia di un club. Un progetto nato nei playoff della Serie BKT 2018/19 e proseguito con successo

nella stagione 2019/2020, fino all’interruzione dovuta al Covid. Il progetto nasce dalla volontà della Lega B di allargare le proprie attività agli ex calciatori. Per l’Associazione il progetto ha un valore in più: riportare gli “ex” sul campo, nel momento della gara, facendo rivivere storie ed esperienze che hanno vissuto durante la carriera ma, anche e soprattutto, portando il loro ruolo, la loro testimonianza ai calciatori in attività. Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione calciatori, ha sottolineato come “non è un caso che questo progetto sia stato pensato in collaborazione con la Lega di B con la quale sono iniziati i progetti di collaborazione in ambito formativo e non soltanto. È un’iniziativa che ci inorgoglisce e che può essere un’ottima base per una proficua collaborazione con le società direttamente sul territorio: il coinvolgimento degli ex calciatori può favorire altre sinergie. Gli ex calciatori rappresentano un pezzo di storia del calcio e, come in questo caso, dei club che rappresentano”. Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, dopo aver ringraziato l’Aic, si è detto felice per la ripresa del progetto “che rappresenta un valore aggiunto per il nostro campionato e per le nostre comunità perché parliamo di giocatori che hanno contribuito a fare la storia del club e che sono rimasti all’interno del territorio. Un legame, questo, che la Lega B valorizza e che promuove anche attraverso queste iniziative”.

Nel dettaglio, alcuni delle “leggende” che hanno dato la loro disponibilità per le attività locali del progetto: Emidio Oddi, Giancarlo Pasinato, Luigi De Rosa, Gigi Apolloni, Alessandro Melli, Massimo Paganin, Damiano Longhi, Dario Hubner, Loris Boni, Andrea Bergamo, Luca Ungari, Oberdan Biagioni, Gianfranco Serioli, Paolo Monelli, Franco Vannini, Daniele Tacconi, Paolo Giovannelli, Loris Pradella, Gianfranco Cinello, Ruben Buriani, Renato Villa, Riccardo Zampagna, Luca Carta, Damiano Longhi, Gaetano Vastola, Gianfranco Cinello, Ciro Capuano, Gennaro Iezzo, Salvatore Monaco, Raffaele Di Fusco, Dario Lazzarin, Valter Curti, Andrea Bergamo, Luca Ungari, Felice Garzilli, Gaetano Falbo, Michele Sciannimanico, Danilo Coppola, Francesco Mileti, Claudio Luperto e tanti altri.