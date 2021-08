Serie B, dove vedere Pordenone-Perugia: streaming e diretta tv SKY o DAZN?

Sabato 21 agosto, alle ore 18.30, al “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro, il Pordenone di Massimo Paci ospiterà il Perugia di Massimiliano Alvini, il match è valido per la 1.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Pordenone-Perugia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento di queste due squadre che si apprestano al debutto in campionato.

I “ramarri” hanno già debuttato in stagione nei 32.esimi di Coppa Italia ma al “Guido Teghil” è arrivata la sconfitta per 1-3 per mano dello Spezia. Il “grifone”, invece, ha disputato due turni di Coppa Italia dove nel turno preliminare ha battuto il Sudtirol (1-0) e nei 32.esimi è stato sconfitto dal Genoa (3-2).

Dove vedere Pordenone-Perugia in TV e streaming

Il match Pordenone-Perugia, valido per la 1.a giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 202 del satellite e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

L’ultimo precedente tra i friulani e gli umbri risale alla stagione 2019-2020 quando il 3 luglio del 2020 il Pordenone s’impose per 1-2 al “Curi” di Perugia.