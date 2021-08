Sky, DAZN, TimVision, Helbiz? Dove vedere Reggina-Ternana streaming e diretta tv, Serie B 2^ giornata

DOVE VEDERE REGGINA TERNANA IN TV E IN STREAMING – La prima giornata ha dato delle indicazioni interessanti su tutte le squadre del campionato cadetto: anche Ternana e Reggina devono fare le prime valutazioni. La Ternana ha perso in casa contro il Brescia, mentre la Reggina è riuscita ad ottenere un buon pareggio contro il favoritissimo Monza: insomma, i calabresi hanno avuto un miglior impatto con il campionato. In ogni caso, però, gli umbri hanno voglia di riscatto e sono pronti a scendere in Calabria con l’obiettivo di prendersi i primi punti di questa lunga stagione: ecco tutte le informazioni su dove vedere Reggina Ternana in tv e in streaming.

Quando si gioca Reggina-Ternana: data e luogo del match di Serie B

Reggina-Ternana si disputerà domenica 29 agosto 2021 alle ore 20:30, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

Reggina-Ternana, le probabili formazioni del match: 2^giornata Serie B

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma.

Sky, DAZN, Helbiz o TimVision? Dove vedere Reggina-Ternana Serie B 29 agosto 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie B tra Reggina e Ternana, prevista per il 29 agosto 2021 a Reggio Calabria alle ore 20:30, verrà trasmessa in diretta tv su Sky (canale 252 del decoder) e su Dazn. Per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio, sarà possibile seguire l’incontro su TimVision. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match dello Zini anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.