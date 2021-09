DOVE VEDERE PARMA-CREMONESE – SERIE B –

Il posticipo della quarta giornata del campionato cadetto è tra due pretendenti alla promozione in Serie A. Il match che si disputerà allo stadio “Ennio Tardini”, in cui si sfidano i padroni di casa del Parma di Enzo Maresca e la Cremonese di Fabio Pecchia, verrà arbitrato da M. Volpi e avrà fischio d’inizio sabato 18 settembre 2021 ore 18,30.

Il Parma, dopo aver pareggiato all’esordio contro il Frosinone, ha vinto contro Benevento e Pordenone portandosi a quota sette punti in classifica. Un buon inizio. Con una vittoria contro la Cremonese i ducali potrebbero prendere testa della classifica. Una gara interessante quella al Tardini.

La Cremonese, dopo l’esordio casalingo in cui ha sconfitto il Lecce tre a zero, ha poi perso in casa del Monza ed è reduce dalla vittoria in casa contro il Cittadella di settimana scorsa. Nonostante i parecchi assenti, la formazione di Pecchia proverà a contrastare i ducali.

Dove vedere Parma-Cremonese, streaming e diretta Tv

La sfida al Tardini propone diverse opzioni per essere seguita. Parma-Cremonese in Tv verrà trasmessa in anteprima su DAZN. La gara sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart Tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sky, invece, trasmetterà la partita in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (canale 202 satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite). La gara tra Parma e Cremonese sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Parma-Cremonese potrà essere seguita anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live. Il match potrà essere seguito su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando le rispettive app, e sul proprio personal computer o notebook collegandosi con il sito ufficiale delle due diverse piattaforme.

Infine, c’è anche NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il PassSport.

Parma-Cremonese, probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Cobbaut, Danilo, Busi; Juric, Schiattarella, Vasquez; Man, Inglese, Brunetta. All. Maresca

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Bianchetti, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Di Carmine. All. Pecchia