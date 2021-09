Dove vedere Spal Monza Serie B: diretta tv Sky e streaming Dazn

Dove vedere Spal Monza Serie B in tv. Una sfida di lusso tra due squadre che puntano alla zona playoff. Da una parte la Spal, reduce dalla sconfitta per 1-0 al debutto contro il Pisa e dalla successiva manita 5-0 contro il Pordenone. Gli emiliani sono a metà classifica con 3 punti in 2 partite. Dall’altra parte il Monza, reduce dallo 0-0 al debutto contro la Reggina e dalla vittoria per 1-0 contro la Cremonese alla seconda giornata.

Quando si gioca Spal-Monza, terza giornata SerieB

La partita tra Spal-Monza si disputerà sabato 11 settembre 2021 alle ore 14:00, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I due match della stagione passata non sorridono a nessuna delle due squadre. All’andata infatti, terminò in pareggio 0-0, mentre al ritorno il risultato fu 1-0 con le reti di Gytkjaer e Valoti.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Spal Monza Serie B in diretta tv e streaming

La partita tra Spal-Monza sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le possibili partite di Serie B ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match del Paolo Mazza di Ferrara. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.