Dove vedere

Dove vedere SPAL-Vicenza? Lo scontro, valido per la quinta giornata di serie B andrà in scena martedi 21 settembre alle ore 20:30 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2 a 1 subita a causa della Reggina. Il Vicenza, come i ferraresi, ha subito una pesante sconfitta in casa ad opera del Pisa per 3 a 1. Entrambe faranno di tutto per riscattare la magra figura subita nel corso dell’ultimo turno.

Tutta la serie Bkt è solo su DAZN a soli 29,90 €/mese. Attiva ORA. Disdici quando vuoi.

Dove vedere SPAL Vicenza? DAZN o Sky?

I tifosi potranno seguire lo scontro tra la squadra del presidente Tacopina e i biancorossi di Mimmo di Carlo sia in streaming che in diretta. In diretta la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. In streaming invece il confronto sarà disponibile sulla piattaforma Sky GO che consente di vedere la partita anche attraverso smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente da Apple Store e dagli altri digital store. L’allenatore Clotet avrà a disposizione l’intera rosa e in attacco si affiderà al tridente d’attacco Mancosu, Crociata e Colombo. Dall’altro lato i vicentini faranno a meno di Sandon e Lanzafame e si affideranno, in avanti, alla coppia Diaw e Giacomelli; mentre a centrocampo linea a tre con Zonta, Rigoni e Proia alle spalle di Dalmonte.