Telecronisti Serie B 6^ giornata: tutte le voci Sky e DAZN

Telecronisti serie B 6 giornata: tutte le voci dei giornalisti Sky e DAZN che commenteranno il prossimo turno. La serie cadetta entra nel vivo. La scorsa giornata il Pisa ha vinto la sua quinta partita consecutiva, affermandosi come l’unica squadra in testa a punteggio pieno. L’Ascoli, trionfando ad Alessandria nell’ultima partita, si è piazzato momentaneamente al secondo posto con un solo punto di vantaggio sul Brescia, terzo della classe. Domani i marchigiani saranno ospiti del Brescia in uno scontro in cui dovranno vincere per consolidare il secondo posto. Mentre la capolista giocherà a Parma, dove cercherà di ottenere ulteriori e preziosi punti.

Telecronisti serie B 6 giornata: il palinsesto Sky

Monza – Pordenone: telecronaca di Paolo Ghisoni

Como – Benevento: telecronaca di Nicolò Ramella

Ascoli – Brescia: telecronaca di Maurizio Compagnoni

Cittadella – Lecce: telecronaca di Destro

Reggina – Frosinone: telecronaca di Paolo Redi

Cosenza – Crotone: telecronaca di Bruno Palermo

Perugia – Alessandria: telecronaca di Nicolò Ramella

Parma – Pisa: telecronaca di Daniele Barone

Vicenza – Cremonese: telecronaca di Alessandro Sugoni

Ternana – SPAL: telecronaca di Luca Boschetto

Il palinsesto di DAZN

Monza – Pordenone: telecronaca di Alberto Santi

Como – Benevento: telecronaca di Andrea Calogero

Ascoli – Brescia: telecronaca di Riccardo Mancini

Cittadella – Lecce: telecronaca di Edoardo Testoni

Reggina – Frosinone: telecronaca di

Cosenza – Crotone: telecronaca di Marco Calabresi

Perugia – Alessandria: telecronaca di Federico Zanon

Parma – Pisa: telecronaca di Gabriele Giustiniani

Vicenza – Cremonese: telecronaca di Marco Calabresi

Ternana – SPAL: telecronaca di Giorgio Basile