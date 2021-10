Brescia-Lecce streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie B

Il match Brescia-Lecce, valido per la decima giornata della Serie B 2021/22, si gioca giovedì 28 ottobre alle ore 18 nello stadio Rigamonti di Brescia. Si affrontano due squadre ai primi posti della classifica in piena lotta per la promozione.

Le probabili formazioni di Brescia-Lecce Serie B

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Palacio, Bajic, Tramoni.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.



Dove vedere Brescia-Lecce, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Helbiz Live?

Il match Brescia-Lecce sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A , Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. I tifosi potranno seguire l’incontro in streaming online anche su Helbiz Live al prezzo di 5,99 euro mensili e 49,99 euro annuali. Più della metà del pagamento verrà restituita sotto forma di credito e si potrà utilizzare per la micro-mobilità di Helbiz.