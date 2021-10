Dove vedere Monza-Cittadella streaming e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

DOVE VEDERE MONZA CITTADELLA STREAMING E DIRETTA TV – Quella che fu la semifinale playoff dell’anno scorso è quest’anno una sfida più “triste”: la nona giornata di Serie B mette di fronte Monza e Cittadella, che sono entrambe a metà classifica e che stanno disputando un campionato al di sotto delle aspettative. Per questo, la gara dell’U-Power Stadium diventa fondamentale: ecco dove vedere Monza Cittadella streaming e diretta tv.

Quando si gioca Cittadella-Monza Serie B giornata 9

Monza-Cittadella si giocherà sabato 23 ottobre 2021, alle ore 14. Il match, valido per la 9^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Brianteo-UPower Stadium di Monza.

Le probabili formazioni di Monza-Cittadella

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pereira, Valoti, Barbers, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Ciurria.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini.

Dove vedere Monza-Cittadella Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Monza e Cittadella, prevista per il 23 ottobre 2021 al Brianteo di Monza alle ore 14, verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. Per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio, sarà possibile seguire l’incontro su TimVision. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match dello U-Power Stadium anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.