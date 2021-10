Serie B, dove vedere Cittadella-Parma: streaming e diretta tv SKY o DAZN?

Giovedì 28 ottobre, alle ore 20.30, allo stadio “Tombolato”, il Cittadella di Edoardo Gorini ospiterà il Parma di Enzo Maresca, il match è valido per la 10.a giornata del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Cittadella-Parma in diretta tv e streaming, analizziamo il momento di queste due squadre in campionato.

Il Cittadella ha 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta dell’ “U-Power Stadium” contro il Monza (1-0). Il Parma, invece, ha 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Reggina al “Granillo”.

Cittadella-Parma sarà diretta dal signor Federico Dionisi della sezione de L’ Aquila, coaudiuvato da Bresmes e Zingarelli, mentre il quarto uomo sarà Nicolini. Var ed Avar saranno rispettivamente Marinelli e Peretti.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-PARMA



CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, A. Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini. All. Gorini.

PARMA (4-3-3): Buffon; Danilo, Osorio, Cobbaut, W. Coulibaly; F. Vazquez, Schiattarella, Brunetta; Man, Tutino, Mihaila. All. Maresca.

Dove vedere Cittadella-Parma, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Cittadella-Parma, valido per la 10.a giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta tv su Sport (canale 254 del satellite) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.



Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

