Telecronisti serie B 9.a giornata: il palinsesto di Sky e Dazn

Telecronisti serie B 9.a giornata: tutte le voci di Sky e Dazn. La serie cadetta entra nel vivo. Il Pisa è capolista a quota 19 punti: fin qui il suo campionato è stato impeccabile, tranne per la sconfitta subita domenica in casa del Crotone per 2 a 1. La seconda della classe, la Cremonese dista solo 3 punti e, nell’ultimo turno, ha frenato la sua rincorsa al primo posto, pareggiando in casa contro il Benevento per 1 a 1. Nella prossima giornata la Cremonese andrà a giocare in casa del Brescia, mentre il Pisa riceverà il Pordenone. Entrambe le squadre saranno chiamate a vincere per mantenere il passo, in modo da arrivare con l’autostima alle stelle in vista dello scontro diretto fissato per giovedì 28 ottobre alle ore 20:30.

Telecronisti serie B 9.a giornata: il palinsesto Sky e Dazn

Alessandria-Crotone, venerdì 22 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Paolo Ghisoni

Telecronaca Dazn: Dario Mastroianni con il commento tecnico di Fabio Bazzani

Benevento- Cosenza, sabato 23 ottobre 2022 ore 14:00

Telecronaca Sky: Calogero Destro

Telecronaca Dazn: Riccardo Mancini

Lecce-Perugia, sabato 23 ottobre 2022 ore 14:00

Telecronaca Sky: Enzo Tamborra

Telecronaca Dazn: Ricky Buscaglia

Monza-Cittadella, sabato 23 ottobre 2022 ore 14:00

Telecronaca Sky: Riccardo Gentile

Telecronaca Dazn: Marco Calabresi

Ternana-Vicenza, sabato 23 ottobre ore 14:00

Telecronaca Sky: Gaia Brunelli

Telecronaca Dazn: Dario Mastroianni

Frosinone-Ascoli, sabato 23 ottobre ore 16:15

Telecronaca Sky: Manuel Favia

Telecronaca Dazn: Alessandro Rimi

Brescia-Cremonese, sabato ore 18:30

Telecronaca Sky: Antonio Nucera

Telecronaca Dazn: Gabriele Giustiniani

Pisa-Pordenone, domenica ore 14:00

Telecronaca Sky: Dario Massara

Telecronaca Dazn: Luca Farina

Reggina-Parma, domenica ore 16:15

Telecronaca Sky: Daniele Barone

Telecrona Dazn: Federico Zanon

Spal-Como, domenica ore 20:30

Telecronaca Sky: Paolo Redi

Telecronaca Dazn: Edoardo Testoni