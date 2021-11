Dove vedere Benevento-Reggina, streaming e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

Domani pomeriggio alle ore 14 allo stadio Comunale Ciro Vigorito si disputerà il match Benevento-Reggina, valevole per la 14.a giornata del campionato di Serie B, che vede in classifica i padroni di casa all’undicesimo posto insieme al Como con 19 punti, mentre gli ospiti al quarto con 22 in coabitazione con Cremonese e Frosinone.

Sono dodici i precedenti in terra campana con i sanniti ancora imbattuti grazie ai sette successi e cinque pareggi; l’ultima sfida risale all’11 aprile 2015 quando in Lega Pro (girone C) i giallorossi si imposero con un netto 4-0. L’arbitro della sfida sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Il Quarto Ufficiale è Alessandro Di Graci di Como. VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Valerio Marini di Roma 1 e Daniele Marchi di Bologna.

Benevento-Reggina, probabili formazioni

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Foulon, Barba, Vogliacco, Letizia; Calò, Acampora; Ionita, Sau, Insigne; Improta. All.: Caserta

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Laribi, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. All.: Aglietti

Dove vedere Benevento-Reggina in tv e streaming

Il match Benevento-Reggina, 14.a giornata del campionato cadetto, sarà visibile su Sky Sport (numero 252 del satellite). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro del “Vigorito” si potrà seguire anche su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 € mensili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

