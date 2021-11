Telecronisti serie b 11.a giornata: ecco tutte le voci dei giornalisti Sky e Dazn che racconteranno le partite del prossimo turno della serie cadetta. Tra le partite spiccano Parma-Vicenza e Ternana-Como. La squadra di Gigi Buffon che attualmente non naviga in acque tranquille in classifica, farà di tutto per ottenere i tre punti. Ma i biancorossi non daranno vita facile alla squadra emiliana, visto che sono penultimi in campionato. Anche il Como, affamato di punti, cerca una tranquilla salvezza da ottenere il prima possibile. Con questo obiettivo chiaro in mente, gli uomini di Giacomo Gattuso daranno il meglio in terra umbra.

Telecronisti serie B 11.a giornata: il palinsesto di Sky e Dazn

Benevento Brescia, lunedì 1 novembre ore 12:30

Telecronaca Sky: Riccardo Gentile

Telecronaca Dazn: Alberto Santi

Monza-Alessandria, lunedì 1 novembre ore 15:00

Telecronaca Sky: Federico Zancan

Telecronaca Dazn: Federico Zanon

Lecce-Cosenza, lunedì 1 novembre ore 15:00

Telecronaca Sky: Calogero Destro

Telecronaca Dazn: Ricky Buscaglia

Spal Perugia, lunedì 1 novembre ore 15:00

Telecronaca Sky: Gaia Brunelli

Telecronaca Dazn: Alessandro Rimi

Frosinone Crotone, lunedì 1 novembre ore 15:00

Telecronaca Sky: Alessandro Sugoni

Telecronaca Dazn: Gabriele Giustiniani

Reggina Cittadella, lunedì 1 novembre ore 15:00

Telecronaca Sky: Antonio Nucera

Telecroanca Dazn: Marco Calabresi

Ternana Como, lunedì 1 novembre ore 15:00

Telecronaca Sky: Manuel Favia

Telecronaca Dazn: Luca Farina

Parma Vicenza, lunedì 1 novembre ore 18:00

Telecronaca Sky: Maurizio Compagnoni

Telecronaca Dazn: Andrea Calogero

Pordenone Cremonese, lunedì 1 novembre ore 18:00

Telecronaca Sky: Paolo Redi

Telecronaca Dazn: Riccardo Mancini

Pisa-Ascoli, lunedì 1 novembre ore 18:00

Telecronaca Sky: Andrea Marinozzi

Telecronaca Dazn: Dario Mastroianni