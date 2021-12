Serie B: esonerato un allenatore

Reggina, è esonero per l’allenatore Aglietti. La squadra calabrese, ieri, è stata sconfitta in casa dall’Alessandria. Lo score conclusivo è stato piuttosto pesante: 4 a 0 per i piemontesi. Il K.O., il quinto consecutivo, che giunge dopo quelli rimediati contro Cremonese, Benevento, Ascoli, Lecce, ha scatenato l’ira del presidente Gallo, che ha così deciso di sollevare il mister per cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente in vista dei prossimi impegni.

Reggina, è esonero per Aglietti: ecco il comunicato ufficiale

Alfredo Aglietti lascia la Reggina al tredicesimo posto in classifica a quota 22 punti. Nei primi mesi di campionato era riuscito a posizionare il club granata in zona playoff. Poi, nelle ultime uscite, il blackout più totale che ha portato i calabresi a brancolare nel buio: zero punti racimolati e zone nobili che si sono prepotentemente allontanate. Nella giornata di oggi, come già ribadito, la dirigenza ha deciso di sollevarlo dal suo incarico. Ecco il comunicato ufficiale: “La squadra calabrese Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Alfredo Aglietti dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia sentitamente mister Aglietti per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi”. Il nome più caldo per succedergli in panchina, stando alle indiscrezioni apparse su Itasportpress.it, è quello di Mimmo Toscano. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Reggio Calabria, visto che già lo scorso anno, aveva guidato i granata per poi essere successivamente sostituito da Marco Baroni.