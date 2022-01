Crotone, Modesto dopo il pareggio contro il Parma: “Ci abbiamo creduto fino alla fine”

Dopo il pareggio rimediato in extremis contro il Parma (1-1), l’allenatore del Crotone Francesco Modesto ha parlato in conferenza stampa.

Il tecnico del Crotone prima d’iniziare la conferenza ha voluto ricordare la prematura scomparsa di una bimba nel crotonese:

“Prima di iniziare la conferenza ci tengo a dire che oggi è una giornata triste per tutta la nostra comunità: ci è giunta la notizia che questa mattina una bimba di un paese del crotonese è scomparsa davvero troppo prematuramente. Una disgrazia che ci ha colpito profondamente, anche me, da padre, da crotonese e quindi a nome del presidente, della squadra e di tutta la società intendiamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia”.

Sul match Modesto ha dichiarato:

“Tornando alla partita, il Parma è una squadra che a livello tecnico e fisico è di un’altra categoria. Ci abbiamo creduto fino alla fine e al di là di qualche situazione, abbiamo voluto a tutti i costi questo pari (…) Chi è entrato ha fatto bene, nonostante qualcuno sia arrivato solo ieri sera. Abbiamo creato tanto, poi ci sono alcune cose da rivedere, anche sui fischi dell’arbitro. Ma quelle sono scelte e c’è il VAR. Ci crediamo e dobbiamo andare avanti. Piano piano dobbiamo lavorare, abbiamo tante partite ravvicinate e ho una rosa più ampia in cui poter far girare alcuni giocatori. Servono tutti per tirarci fuori da questa situazione”.