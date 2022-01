Dove vedere Lecce-Vicenza in streaming recupero Serie B

Il match Lecce-Vicenza è un inedito testacoda del campionato di Serie B (mercoledi 26 gennaio con inizio ore 20.00 allo Stadio Via del Mare).

Salentini che in caso di vittoria potrebbero raggiungere la vetta della classifica, mentre il Vicenza di Cristian Brocchi è mestamente all’ultimo posto.

I giallorossi allenati da Baroni, che nell’ultimo turno hanno battuto la Cremonese, sono reduci da due vittorie consecutive nel nuovo anno (Pordenone nel turno precedente), e battendo i biancorossi scavalcherebbero Pisa e Brescia portandosi al primo posto a quota 40.

Vicenza coriaceo nell’ultimo turno nel quale ha imposto un 3-3 al più ambizioso Cittadella, ma senza successo da due mesi (ultima vittoria a Crotone il 26 novembre scorso).

La classifica dei vicentini chiede un’impresa per recuperare una stagione iniziata male e proseguita peggio: sono 8 i punti di ritardo dal Cosenza e ben 12 dall’Alessandria che al momento occupano i posti playout.

Le probabili formazioni

Lecce-Vicenza, match della 18a giornata, inizialmente previsto per lo scorso 19 dicembre era stato rinviato per l’alto numero di contagiati al Covid in casa vicentina.

Superata la fase di emergenza, ecco come dovrebbero scendere in campo le due formazioni il 26 gennaio:

Lecce che schiera un 4-3-3 con Gabriel tra i pali, linea difensiva con Gendrey, Lucioni, Dermaku e Barreca. Hjulmand, Majer e Gargiulo a centrocampo, in attacco Di Mariano e i bomber Coda e Strefezza.

Vicenza con 4-2-3-1. In porta Grandi, Bruscagin, Brosco, Padella e Crecco nel reparto arretrato. Linea mediana con Pontisso, Ranocchia, Di Pardo, Dalmonte e Giacomelli. In attacco TeodorczyK.

Dove vedere Lecce-Vicenza

Il match (valevole per il recupero della 18a giornata) sarà visibile a tutti gli abbonati di DAZN su tutti i dispositivi digitali.

Inoltre la piattaforma Helbiz Live, che da quest’anno trasmette le gare del campionato cadetto, manderà in onda la gara a partire dalle ore 20 per tutti gli abbonati.

Arbitrerà la gara Guida. Insieme a Guida anche Baccini e Zingarelli, quarto uomo Cascone. Il VAR sarà presieduto da Massimi e da Di Monte.