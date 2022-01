Dove vedere Monza-Perugia streaming e diretta tv Serie B: Sky, DAZN o Helbiz?

DOVE VEDERE MONZA PERUGIA STREAMING E DIRETTA TV – Arriva il diciannovesimo turno di Serie B, che mette di fronte Monza e Perugia, La squadra di casa ha affrontato nella diciottesima giornata la corazzata Benevento, perdendo 3-1 in casa dei sanniti nell’atteso scontro promozione. Per questo, la gara dell’U-Power Stadium diventa fondamentale per i brianzoli, che vogliono rimanere attaccati al treno playoff per sperare nella Serie A: ecco dove vedere Monza Perugia streaming e diretta tv.

Quando si gioca Monza-Perugia Serie B giornata 19

Monza-Cittadella si giocherà domenica 16 gennaio 2022, alle ore 16:15. Il match, valido per la 19^ giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Brianteo-UPower Stadium di Monza.

Le probabili formazioni di Monza-Perugia

Monza (3-5-2) – Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; Molina, Colpani, Barberis, Ramirez, Carlos Augusto; Favilli, Valoti; All.: Stroppa

Perugia (3-5-2) – Chichizola; Sgarbi, Curado, Ferrarini; Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Rosi; De Luca, Matos. All.: Alvini

Dove vedere Monza-Perugia Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La partita del campionato di Serie B tra Monza e Perugia, prevista per il 16 gennaio 2021 al Brianteo di Monza alle ore 16:15, verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. Per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio, sarà possibile seguire l’incontro su TimVision. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match dello U-Power Stadium anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.