Pisa-Frosinone streaming e diretta tv: dove vedere il match di Serie B

Il big match Pisa-Frosinone andrà in scena domani 15 gennaio alle ore 16:15, valido per la diciannovesima giornata di Serie B 2021/22. Il Pisa, primo in classifica a 38 punti, punta a confermarsi mentre il Frosinone prova la risalita. La squadra ciociara è attualmente ottava con 28 punti. La squadra toscana proverà a sfruttare il potenziale del terminale offensivo a disposizione di Mister D’Angelo per prendere terreno sul Frosinone di Fabio Grosso che, attualmente, è nel gruppo delle inseguitrici.

Le probabili formazioni

Le due squadre puntano alla vittoria e metteranno in campo gli uomini migliori. Sia Pisa che Frosinone vantano una solidità difensiva non indifferente: 17 reti subite per il Frosinone e sole 12 per il Pisa, in 18 giornate. Nel Pisa occhio al bomber Lorenzo Lucca.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Berautto; Toure, Nagy, Di Quinzio; Sibilli, Cohen; Lucca.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Ricci, Garritano; Canotto, Ciano, Zerbin.

Dove vedere Pisa-Frosinone Serie B, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o DAZN?

Il match Pisa-Frosinone della Serie BKT verrà trasmesso su DAZN, in streaming live e on demand. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.