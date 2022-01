Reggina-Brescia, streaming e diretta tv: Sky, DAZN o Helbiz? Dove vedere Serie B

Oggi pomeriggio alle ore 14 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Brescia valevole per la 19.a giornata del campionato di Serie B, che riprende dopo la sosta causata dall’emergenza pandemia. In classifica gli amaranto si trovano al dodicesimo posto con 23 punti, mentre le Rondinelle al secondo posto con 34 punti.

Sono ventidue i precedenti complessivi in terra calabrese, con i padroni di casa avanti 9-5 e sette pareggi; l’arbitro della sfida sarà Alberto Santoro della sezione A.I.A di Messina, coadiuvato dagli assistenti Prenna e Fontemurato, Quarto Ufficiale Ubaldi. Al VAR ci sarà Pezzuto, AVAR Colarossi.

Reggina-Brescia, probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Adjapong, Stavropoulos, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Cortinovis, Rivas; Galabinov. Allenatore: Domenico Toscano.

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Leris, Moreo, Palacio. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Dove vedere Reggina-Brescia in tv e streaming

Il match Reggina-Brescia, 19.a giornata di campionato, sarà visibile su Sky Sport (ch. 252 del decoder). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro del “Granillo” si potrà seguire anche su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 € mensili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

5 dicembre 2020, Reggina-Brescia 2-1: gli highlights