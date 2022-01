Serie B, Perugia-Pordenone, Alvini: “Sconfitta meritata”

“Abbiamo fatto una partita brutta. La sconfitta è meritata”, ha affermato l’allenatore del Perugia, in sala stampa al termine del match contro il Pordenone. Ieri tra le mura amiche del Curi i Grifoni sono stati sconfitti da un Pordenone ben disposto in campo da mister Tedino e cinico da finalizzare a un minuto dal termine l’occasione gol con Cambiaghi. “Non abbiamo fatto bene – ha osservato -, anche se ci eravamo preparati nel modo migliore per questa sfida. Oggi era importante il salto di qualità, serviva una mentalità diversa. In questa partita non siamo stati noi. Bisogna rendere merito anche al Pordenone. Un Perugia non all’altezza della serata”. Il tecnico biancorosso ha poi evidenziato cosa, a suo modo di vedere, non ha funzionato: “In settimana abbiamo lavorato bene. Ma oggi non abbiamo fatto una partita aggressiva, siamo stati troppo leggeri. Non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Abbiamo sbagliato tante conclusioni, e fatto una gestione della palla verticale”.

Perugia, Angella: “Daremo battaglia a tutte le squadre”

“L’atteggiamento non è stato come per le altre partite – ha ribadito capitan Angella nel post gara -, anche se abbiamo dato tutto. Ci dispiace per i tifosi e ci dispiace per questa sconfitta”. “È una sconfitta che ci può fare bene – ha sottolineato -. L’obiettivo resta la salvezza. Adesso abbiamo la pausa per lavorare. Non abbiamo paura di nessuno”. Il Perugia dopo la sosta per le nazionali affronterà in trasferta l’Ascoli sabato 5 febbraio alle 18.30. “Dobbiamo stare uniti e essere umili. È una sconfitta che brucia. Ci prepareremo al meglio per il tour de force di campionato, e daremo battaglia a tutte le squadre. Spero che ci sia il Curi pieno di tifosi”.