Spal-Benevento, streaming live e diretta DAZN? Dove vedere Serie B

La partita di domani alle 16:15 Spal-Benevento vedrà contro due squadre con obbiettivi ben diversi. Il Benevento viene da un filotto importante di vittorie – 5 nelle ultime 5 partite – e punta alla riconferma. Ben diversa la situazione in casa Spal con la squadra emiliana che ha raccolto solo 6 punti nelle ultime 5 partite. L’ultima gara contro il Frosinone, finita 4-0 per la squadra allenata da Grosso, ha messo in mostra le grosse difficoltà della Spal, attualmente quindicesima con 20 punti. La gara, valevole per la 19esima giornata di Serie B, sarà arbitrata da Baroni.

Probabili formazioni

La squadra di Caserta, nonostante il filotto di cinque vittorie nelle ultime cinque, deve affrontare la situazione legata al caso Lapadula. Il bomber ha chiesto la cessione – su di lui molte squadre della Serie A – e i campani si sono già tutelati con Forte del Venezia.



SPAL (4-3-1-2): Pomini; Dickmann, Pabai, Capradossi, Celia; Esposito, Viviani, Da Riva; Mancosu; Colombo, Finotto. All.: Venturato

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Masciangelo, Vogliacco, Glik, Letizia; Calò, Acampora, Ionita; Tello, Insigne, Moncini. All.: Caserta.

Dove vedere Spal-Benevento in streaming e diretta tv

Il match Spal-Benevento, valevole per la diciannovesima della Serie BTK sarà trasmesso su DAZN in live streaming e on demand con la telecronaca di Giorgio Basile.