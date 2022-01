Ternana-Ascoli, Lucarelli: “Sarà una partita difficile, ma zero alibi”

“Domani disputeremo una partita contro un avversario forte con giocatori che hanno fatto solo uno o due allenamenti. In questa particolare situazione, la formazione la faranno i medici. Stiamo navigando a vista. Alle 19 di domani faremo la conta per capire chi saranno gli undici nelle giuste condizioni per scendere in campo. Adesso non è possibile dire, con certezza, chi ci sarà e chi non ci sarà”. Oggi, in conferenza stampa (svolta da remoto) il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha fatto il punto della situazione in vista della partita di domani contro l’Ascoli allo stadio Liberati (fischio d’inizio alle ore 20.30, diretta Sky Sport, DAZN ed Helbiz Live). “Quotidianamente facciamo dei report, e pensiamo di essere, anche in questa situazione complicata, nelle condizioni di fare una buona prestazione – ha sottolineato il mister rossoverde -. Zero alibi domani. L’arbitro fischia è inizia la partita. Noi dovremo essere pronti”. Equilibrio negli 11 confronti tra Fere e Picchio al Liberati in Serie B: quattro successi per parte e tre pareggi. L’attaccante rossoverde César Falletti, autore di due gol contro l’Ascoli in Serie B, ha realizzato sette reti in questo campionato. “L’Ascoli ha avuto un cammino regolare, ha un bravo allenatore, fanno un gioco propositivo e offensivo, ha una rosa forte”. Lucarelli ha espresso poi le sue considerazioni sulla partita di domani: “Domani sarà una partita difficile, oltre ai valori tecnici conterà chi avrà più benzina. La dobbiamo immaginare come una partita secca, la prima giocata dopo un mese di stop. È un’incognita, e questa situazione dovrà essere di stimolo per centrare la vittoria”. Infine, sulla capienza degli stadi? “Personalmente avrei optato per un criterio proporzionale (15%?) per tenere in conto la differenza di capienza di ogni stadio”.

Serie B, i giocatori della Ternana convocati per il match contro l’Ascoli

La Ternana ha svolto questo pomeriggio la seduta di rifinitura. Al termine dell’allenamento Cristiano Lucarelli ha comunicato la lista dei 23 convocati:

Indisponibili: S. Diakitè, Kontek, Martella, Nesta, Ndir, Furlan, Koutsoupias, Mazza e Ortolani.

Portieri: Casadei, Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Boben, Capuano, Celli, Defendi, Diakité M., Ghiringhelli, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Capone, Palumbo, Paghera, Proietti, Salzano

Attaccanti: Donnarumma, Falletti, Mazzocchi, Partipilo, Peralta, Pettinari