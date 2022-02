La Ternana sbanca il Tardini: vince 3 a 2 Fere in gol Donnarumma, Partipilo e Pettinari

Una Ternana impetuosa e corsara batte allo Stadio Tardini un Parma mai domo per 3 a 2. La squadra di mister Lucarelli mette in campo il suo gioco e conquista tre punti meritati che muovono la classifica (i rossoverdi salgono a 31 punti). Iachini le prova tutte ma nonostante le tante occasioni non riesce a trovare il gol per ritrovare il pareggio nella seconda frazione. Partita pirotecnica giocata da entrambe le squadre ad alti ritmi e a viso aperto.

Gli highlights del match al Tardini

Gli umbri partono fortissimo e trovano subito il gol con Donnarumma bravo a girare in porta un passaggio perfetto di Pettinari. In principio Minelli annulla il gol per una possibile posizione di fuorigioco proprio dell’attaccante rossoverde. Il gol è successivamente convalidato da Piccinini dal centro Var. Appena cinque minuti dopo Agazzi innesca Partipilo che in percussione aggira Colombi e insacca evitando anche il tentativo di recupero di Del Prato. Al 16′ arriva la reazione del Parma: Simy appoggia di testa per Cobbaut che appostato sul secondo palo non sbaglia la mira. La squadra di Iachini si rende di nuovo pericolosa con Simy e Iannarilli è decisivo per sbarrare la porta. Ma il pareggio è nell’aria. E proprio Simy fa sponda al limite dell’area ospite per il capitano Vazquez che pareggia con un bellissimo tiro a giro di sinistra. Le Fere si scuotono e cercano il tris con Pettinari. Il primo tempo si chiude in pareggio. In apertura di secondo tempo Colombi è chiamato ai super straordinari da Pettinari, Partipilo e Agazzi. Ma il portiere crociato è costretto a capitolare al 13′ sulla combinazione avviata dal traversone a tagliere il campo di Martella rifinito dalla torre in area di Bogdan per Pettinari che spizza di testa in gol. Al 19′ gli umbri hanno l’occasione di calare il poker con Mazzocchi. A questo punto il Parma si riversa nella metà campo rossoverde e Iannarilli diventa il baluardo del risultato per gli ospiti. Dal 21′ in dieci minuti la formazione di casa ha tre occasioni per agguantare il pari con Man, Inglese e Sohm (31′). A 5′ dal triplice fischio capitan Vazquez in torsione chiama alla grande risposta il portiere delle Fere. Nei titoli di coda della partita è la Ternana ad avere l’ultima occasione gol con Pettinari, ma il suo tiro gonfia l’esterno della rete.

Parma-Ternana 2 -3: il tabellino

Parma (3-5-2): Colombi; Delprato, Danilo, Cobbaut (50′ st Bonny); Rispoli (22′ st Correia), Vazquez (Cap.), Bernabé (14′ st Sohm), Juric (14′ st Brunetta), Man; Simy, Benedyczak (14′ st Inglese). A disp.: Turk, Balogh, Tutino, Camara, Osorio, Coulibaly, Costerwolde. All.: Giuseppe Iachini

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi (Cap.), Bogdan (19′ st Sørensen), Capuano, Martella (19′ st Salzano); Proietti, Agazzi, Palumbo (24′ st Boben); Partipilo (24′ st Koutsoupias); Pettinari, Donnarumma (35′ pt Mazzocchi). A disp.: Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Paghera, Peralta, S. Diakité. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Daniele Minelli (Varese)

Assistenti: Valerio Colarossi (Roma 2), Marcello Rossi (Biella)

IV Ufficiale: Simone Galipò (Firenze)

VAR: Marco Piccinini di Forlì (AVAR Marco Scatragli di Arezzo)

Marcatori: 3′ pt Donnarumma (T.), 10′ pt Partipilo (T.), 16′ pt Cobbaut (P.), 22′ pt Vazquez (P.), 13′ st Pettinari (T.)

Ammoniti: Koutsoupias (T.)

Note: Spettatori 4.629 di cui 241 ospiti. Rec. 3′ pt, 6′ st