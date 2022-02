Perugia-Frosinone, Alvini: “Una vittoria significativa e meritata”

“Una vittoria che fornisce tanti spunti per migliorare. È una vittoria importante, significativa e meritata. Sono contento per i tifosi e per la Curva Nord che ci ha incitato per tutta la partita”, ha dichiarato in sala stampa l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini, alla fine del match vinto per 3-0 contro il Frosinone. “C’è il lavoro di una squadra e di uno staff, sempre uniti – ha sottolineato il mister -. Grande merito alla squadra per come ha saputo leggere la partita. Santoro? È un giocatore moderno che può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo”. Gli umbri hanno dominato la partita in entrambi i tempi, salvo qualche spazio concesso alla squadra di mister Grosso. “Alcuni minuti abbiamo subito il Frosinone: specie negli ultimi 5′ del primo tempo e tra il 30′ e il 35′ della ripresa – ha confermato -. Ma non ci siamo mai allungati”. Il tecnico dei Grifoni ha evidenziato ancora la sua idea di gioco: “L’idea è quella di dominare la partita sia in fase di possesso palla che in quello di non possesso. Quello che mi interessa è il dominio di squadra. Sono contento del percorso di tutti i giocatori”.

Perugia, De Luca: “È sempre bello vincere al Curi”

“Sono molto felice e soddisfatto. Abbiamo fatto una partita incredibile specialmente sotto il profilo di possesso. È la vittoria di tutto il gruppo. La vittoria al Curi è sempre veramente bella”, ha affermato nel post gara Manuel De Luca autore di una doppietta. “Io lavoro per la squadra e poi i gol arrivano – ha osservato l’attaccante biancorosso -. Il Frosinone è una squadra fortissima, ma noi abbiamo preparato molto bene la partita”. Neanche il tempo per festeggiare la vittoria, che bisogna già pensare alla prossima gara. Infatti, i grifoni martedì 15 febbraio affronteranno in trasferta il Cosenza (fischio d’inizio ore 18.30). “A Cosenza mi aspettavo una partita difficile. Se andiamo in campo con questa voglia possiamo dire la nostra la nostra in tutte le partite. Il nostro obiettivo primario è la salvezza”.

Il pagellone dei Grifoni

Perugia (3-4-2-1) 8: Chichizola 7 – Sgarbi 6.5, Angella 7, Dell’Orco 6.5 – Ferrarini 7 (36′ st Kouan 6), Segre 6.5 (46′ st D’Urso sv), Burrai 7 (36′ st Rosi 6), Lisi 7 (23′ st Beghetto 6) – Santoro 6.5, Olivieri 7.5 (23′ st Matos 6) – De Luca 8

All. Alvini 8