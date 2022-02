Serie B, Ternana-Reggina 2-0: Pettinari la sblocca e Palumbo la chiude

Splende il sole allo stadio Liberati e splende la Ternana soprattutto nella prima parte della prima frazione di gioco. La squadra di mister Lucarelli arrembante e con una buona fluidità di gioco batte per 2-0 la Reggina che deve ancora entrare nel gioco del nuovo allenatore Stellone. Incertezza per gli ospiti fino all’ultimo anche sul possibile modulo di gioco, poi utilizzato un 4-2-3-1 con Montalto in attacco. Le Fere si presentano con un 4-3-2-1 con l’intenzione di proseguire sul buon gioco mostrato contro il Brescia e in attacco un particolarmente ispirato Pettinari. Ed è proprio l’attaccante rossoverde a sbloccare la partita al 13’ prolungando a rete un tiro imbucata di Partipilo. Gli umbri chiudono la partita nel primo tempo e salgono in classifica a 27 punti. Mentre gli ospiti nonostante un avvio di ripresa particolarmente propositivo non riescono a trovare il gol per rientrare in partita, restano a 23 punti in classifica.

Uno-due arrembate delle Fere

Pettinari sblocca la partita al 13’ e il raddoppio di Palumbo dopo due minuti e mezzo chiude il match. Nella prima metà della prima frazione di gioco la squadra di mister Lucarelli impegna a più riprese Micai (il migliore della Reggina in campo) con Capuano (20’) e poi ancora con Pettinari (29’). Il primo degli ospiti ad affacciarsi in attacco e Di Chiara che al 23’ impegna un sempre attento Iannarilli. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di mister Stellone cerca il gol per riaprire la partita con Folorunsho e poi con Bianchi. Ma Iannarilli chiude la via del gol con precisione. Gli ospiti continuano a tenere il piede sull’acceleratore e Montalto ci prova da centrocampo (bravo a vedere il portiere delle Fere leggermente avanzato). Al 62’ arriva un nuovo squillo di Pettinari, ma Micai risponde senza difficoltà. Cionek va vicinissimo al gol con un colpo di testa che accarezza il palo alla sinistra del portiere di casa. Gli ospiti rallentano anche a causa dell’espulsione di Bellomo per fallo su Proietti. La Ternana resta in controllo della partita e all’81’ sbaglia un calcio di rigore (il Var Banti rileva un tocco di mano in area di Cionek) con Partipilo. Al momento della battuta dagli undici metri il giocatore delle Fere perde il tempo e Micai si protende in tuffo intuendo il tiro alla sua destra. Quando stanno già scorrendo i titoli di coda la Reggina ci prova al 92’ con Tumminello di sinistro, ma Iannarilli blocca il pallone a terra.

Ternana-Reggina 2-0

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 33′ st Capone), Sørensen, Capuano, Celli (42′ pt Ghiringhelli); Koutsoupias (23′ st Proietti), Agazzi (23′ st S. Diakité), Palumbo; Partipilo, Peralta (33′ st Paghera); Pettinari. A disp.: Krapikas, Furlan, Rovaglia, Bogdan, Capanni, Donnarumma. All.: Cristiano Lucarelli

Reggina (4-2-3-1): Micai; Adjapong (15′ st Lakicevic), Cionek, Aya, Di Chiara; Bianchi (15′ st Kupisz), Crisetig (Cap.); Folorunsho (39′ st Hetemaj), Cortinovis (32′ st Tumminello), Bellomo; Montalto (39′ st Denis). A disp.: Aglietti, Turati, Amione, Loiacono, Galabinov, Lombardi, Giraudo. All.: Roberto Stellone

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistenti: Stefano Del Giovane (Albano Laziale), Nicolò Cipriani (Empoli)

IV Ufficiale: Filippo Giaccaglia (Jesi)

VAR: Luca Banti di Livorno (AVAR Maria Sole Ferrieri Caputi)

Marcatori: 13′ pt Pettinari (T.), 16′ pt Palumbo (T.)

Ammoniti: Pettinari, Lucarelli, Agazzi e Palumbo (T.); Montalto, Folorunsho e Cionek (R.)

Espulsi: Bellomo (R.)

Note: spettatori 2.361 (di cui 154 ospiti). Rec. 2′ pt, 4′ st. Calci d’angolo 3-3. Al 36′ st Micai (R.) para un rigore a Partipilo