Dove vedere Lecce-Pisa, streaming e diretta tv: Sky, DAZN o Helbiz?

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Via Del Mare” si disputerà il match Lecce-Pisa, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie B, che vede in classifica le due squadre rispettivamente al secondo e quarto posto con 65 e 63 punti: dunque un incontro cruciale per la promozione diretta nella massima serie italiana.

Sono diciannove i precedenti in terra salentina con i padroni di casa in vantaggio per 11-1 e sette pareggi; nella gara d’andata giocata lo scorso 19 dicembre all’Arena Garibaldi, i nerazzurri si sono imposti per 1-0 (Sibilli al 58′). L’arbitro della super sfida sarà Luca Pairetto della sezione A.I.A. di Nichelino (Torino).

Lecce-Pisa, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca: Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.

PISA (4-3-1-2): Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Torregrossa, Puscas.

Dove vedere Lecce-Pisa in tv e streaming

Il match Lecce-Pisa, 36.a giornata di campionato, sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 252) con telecronaca a cura di Daniele Barone.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro tra giallorossi e nerazzurri si potrà seguire anche su DAZN (telecronaca di Ricky Buscaglia), la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 € mensili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

