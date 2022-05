Monza-Brescia streaming gratis e diretta tv Sky o Dazn? Dove vedere playoff Serie B

Domenica 22 maggio alle ore 21 allo U-Power Stadium di Catanzaro si disputerà il match Catanzaro-Monopoli, match di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B. Nella gara di andata, il Monza di Stroppa ha ribaltato l’iniziale vantaggio delle rondinelle grazie alla doppietta di Gytkjaer: il 2-1 finale concede un certo margine di sicurezza ai brianzoli, che potranno permettersi anche una sconfitta con un solo gol di scarto. Chi vince, affronterà il Pisa nella finale dei playoff: la Serie A si avvicina.

Monza-Brescia, probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Parola; D’Alessandro, Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Bertagnoli, Mangraviti, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Tramoni; Moreo, Palacio.

Dove vedere Monza-Brescia playoff Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky, DAZN, Helbiz o TimVision?

La seconda semifinale del playoff di Serie B tra Monza e Brescia, prevista per il 22 maggio 2021 al U-Power Stadium di Monza alle ore 21, verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. Per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio, sarà possibile seguire l’incontro su TimVision. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match dello U-Power Stadium anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.