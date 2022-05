Serie B, dove vedere Pisa-Benevento: streaming e diretta tv Rai Sport?

Sabato 21 maggio, alle ore 18, all’ “Arena Garibaldi, il Pisa di Luca D’Angelo ospiterà il Benevento di Fabio Caserta, il match è valido per il ritorno della semifinale playoff del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Pisa-Benevento in diretta tv e streaming, analizziamo il momento di queste due squadre in campionato.

Si ripartirà dallo 0-1 per il Benevento maturato nel match d’andata che si è disputato allo stadio “Vigorito” martedì scorso. In caso di parità di goal tra andata e ritorno si andrà ai tempi supplementari ma in caso di ulteriore parità non si andrà ai rigori, ma sarebbe la squadre meglio classificata nella stagione regolare a qualificarsi per la finale, dunque il Pisa.

Dove vedere Pisa-Benevento, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Pisa-Benevento, valido per il ritorno della semifinale playoff del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Questo match sarà visibile in streaming anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.



Da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.