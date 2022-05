Serie B, Monza-Pisa: streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere finale playoff

Domani sera alle ore 20.30 all’U-Power Stadium si disputerà il match Monza-Pisa, valevole per la finale playoff di Serie B, con ritorno in programma domenica 29 (ore 20.30) allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani; nelle semifinali i brianzoli hanno eliminato il Brescia, mentre i toscani il Benevento.

Nelle due sfide stagionali, i nerazzurri hanno sempre avuto la meglio: il 21 settembre per 2-1 (in casa) e il 12 febbraio per 2-0 (in trasferta);

l’arbitro della sfida sarà Marco Guida della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (Napoli), con Peretti e Tolfo come assistenti. Al VAR invece ci saranno Irrati e Giallatini.

Ricordiamo che in caso di parità al termine dei novanta minuti (non valgono le reti realizzate in trasferta), sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore, questo perchè le due squadre hanno terminato la stagione regolare a pari punti (67).

Monza-Pisa, probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Dany Mota, Mancuso. All.: Stroppa

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto; Mastinu, Nagy, Tourè; Benali; Lucca, Puscas. All.: D’Angelo

Dove vedere Monza-Pisa in tv e streaming

La finale playoff Monza-Pisa, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 251) con telecronaca a cura di Maurizio Compagnoni.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro si potrà seguire anche su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform, con telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico dell’ex calciatore Alessandro Budel; per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 € mensili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno.

Non è prevista nè la diretta in chiaro nè lo streaming gratuito.

12 febbraio 2021, Monza-Pisa 0-2: gli highlights